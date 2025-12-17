  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Антон Ильин: «Выход «Бет-М» на рынок – событие года в беттинге. Компания решила не мелочиться и привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход»
0

Антон Ильин: «Выход «Бет-М» на рынок – событие года в беттинге. Компания решила не мелочиться и привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход»

Экс-глава маркетинга БК «Балтбет» Антон Ильин назвал главное событие года в беттинге.

«Разумеется, выход на рынок новой букмекерской компании «Бет-М». Компания решила не мелочиться и сразу привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход, который точно поможет выделиться среди конкурентов.

Пока конкуренты тратят миллиарды на Овечкиных, Буруновых и Дину Саеву, «Бет-М» решила пойти своим путем – взять человека, чье имя уже стало нарицательным в узких кругах любителей ставок.

В эпоху, когда букмекеры заливают рынок одинаковыми лицами и спонсируют все подряд, такой авангардный подход действительно может стать прорывом. Или нет», – рассказал Ильин Ставкам на Спортсе’’.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на сегодня
Балтбет
Ставки на спорт
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Бет-М
Беттинг-эксперты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Глава Союза конькобежцев о букмекерах: «Целевые отчисления были основным источником нашего финансирования»
сегодня, 12:14
Владимир Прокофьев: «В 2025-м букмекеры нарастили количество «быстрых игр». Фактически это легальная альтернатива запрещенным в России онлайн-казино»
сегодня, 11:04
Руслан Медведь: «Обязательные выплаты выигрышей на карту неизбежно приведут к сокращению персонала и снижению инвестиций БК в спорт, медиа и инициативы»
сегодня, 10:45
Оганезов о выплатах выигрышей в БК на карту: «Такая поправка не имеет никакого отношения к процессу самозапрета. Она направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности»
сегодня, 09:10
Прокофьев о беттинг-индустрии в 2026-м: «При еще более диком регулировании и отсутствии реального эффекта в борьбе с офшорами легальный рынок рискует просесть»
сегодня, 08:56
Спортс’’ ищет автора в раздел Ставки
сегодня, 07:00Вакансия
Журавский о партнерствах с блогерами и стримерами: «Рынок очень сильно перегрет. Спрос на активы сильно превышает предложения»
вчера, 14:35
Краснов о событии года в беттинге: «Сделка Первой лиги и PARI на 4 млрд рублей – последний большой контракт перед налоговой бурей. Подобных соглашений в ближайшее время мы не увидим»
вчера, 13:14
Гендиректор БЕТСИТИ Серова: «Наблюдаем замедление темпов роста рынка после всплеска предыдущих лет»
вчера, 12:41
Сенатор Трембицкий: «Законопроект о запрете ставок с кредиток будет принят в первом чтении до конца года»
вчера, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22