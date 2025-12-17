Антон Ильин: «Выход «Бет-М» на рынок – событие года в беттинге. Компания решила не мелочиться и привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход»

Экс-глава маркетинга БК «Балтбет» Антон Ильин назвал главное событие года в беттинге.

«Разумеется, выход на рынок новой букмекерской компании «Бет-М». Компания решила не мелочиться и сразу привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход, который точно поможет выделиться среди конкурентов.

Пока конкуренты тратят миллиарды на Овечкиных, Буруновых и Дину Саеву, «Бет-М» решила пойти своим путем – взять человека, чье имя уже стало нарицательным в узких кругах любителей ставок.

В эпоху, когда букмекеры заливают рынок одинаковыми лицами и спонсируют все подряд, такой авангардный подход действительно может стать прорывом. Или нет», – рассказал Ильин Ставкам на Спортсе’’.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й