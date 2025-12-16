  • Спортс
Глава РПЛ Алаев: «В августе получили улучшенное предложение от Winline на следующий цикл. Оно было отозвано после новых налогов для букмекеров»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев рассказал о переговорах с букмекерами по новому беттинг-контракту.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером Мир РПЛ. Стороны заключили 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

«Ситуация [с новыми налогами для букмекеров] отражается на РПЛ, безусловно. В августе было улучшенное предложение Winline на следующий цикл. Оно было отозвано после инициативы Минфина.

Ситуация сложная, конъюнктура сильно поменялась. Но налоги в букмекерском бизнесе росли и до налоговых реформ.

Сейчас принят вариант, который немного помягче для букмекеров. Мы получили новое предложение – не буду говорить в цифрах. Вряд-ли оно проходное для общего собрания, но у меня нет сомнений, что с нашим партнером мы найдем общий язык.

Увеличение контракта на 20% – трудновыполнимая задача. Но будем биться до последнего, чтоб ее выполнить. При этом невыполнение данного KPI будет легко объяснить.

Думаю, помимо букмекера может появиться банковский партнер. Ведем эту работу», – сказал Алаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» в шоу «Итоги».

С 1 января 2026 года для букмекеров вводится налог 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Ожидается, что налоговая нагрузка на БК вырастет в 60 раз.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoАлександр Алаев
