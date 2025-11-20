PARI выпустил отчет об устойчивом развитии. Это первый подобный отчет в российском спорте и букмекерской отрасли

Букмекерская компания PARI опубликовала «Отчет об устойчивом развитии».

В отчете компания рассказывает об инвестициях в развитие российского спорта, социальной ответственности и работе благотворительного фонда, а также о принципах и подходах в части инициатив по проблемным игрокам.

Отчет поделен на три тематических блока: ответственность перед клиентами, вклад в общество и развитие сотрудников. По каждому блоку компания приводит подробную информацию, демонстрируя открытый подход и прозрачность в управлении бизнесом.

«Устойчивое развитие для PARI – это не только про заботу о бизнесе сегодня, но и про ответственность перед обществом завтра. Азартные игры могут быть частью культуры развлечений только тогда, когда они основаны на принципах честности, прозрачности и заботы о каждом пользователе», – заявил директор PARI по устойчивому развитию и коммуникациям Алексей Бабичев.

«Мы в PARI переворачиваем представление о беттинге и развлечениях. Наша миссия – создать среду, где спортивные развлечения преображают повседневную жизнь каждого. Объединив технологии, спорт, киберспорт и креатив, мы создаем яркие и масштабные проекты для наших пользователей», – сказал гендиректор компании Руслан Медведь.

В компании отметили, что это первый подобный отчет в российском спорте и букмекерской отрасли.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке .

