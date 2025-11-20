65% клиентов PARI делают ставки для развлечения, 23% – чтобы заработать

Почти четверть клиентов PARI видят в ставках способ для заработка.

Соответствующие данные представлены в отчете об устойчивом развитии букмекерской компании за 2024-й год.

65% клиентов PARI отмечают, что для них ставки – это в первую очередь развлечение. 23% пользователей видят в этом досуге способ заработать.

«Мы хотим изменить стереотипное восприятие букмекерской индустрии и сделать ее открытой и прозрачной. Мы верим, что спорт способен быть платформой для инклюзии и позитивных изменений в обществе», – заявила руководитель направления устойчивого развития PARI Алина Лебедева.

