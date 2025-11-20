65% клиентов PARI делают ставки для развлечения, 23% – чтобы заработать
Почти четверть клиентов PARI видят в ставках способ для заработка.
Соответствующие данные представлены в отчете об устойчивом развитии букмекерской компании за 2024-й год.
65% клиентов PARI отмечают, что для них ставки – это в первую очередь развлечение. 23% пользователей видят в этом досуге способ заработать.
«Мы хотим изменить стереотипное восприятие букмекерской индустрии и сделать ее открытой и прозрачной. Мы верим, что спорт способен быть платформой для инклюзии и позитивных изменений в обществе», – заявила руководитель направления устойчивого развития PARI Алина Лебедева.
Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии499 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплате
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денег
Не переживаю, меня не коснется
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости