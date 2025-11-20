КХЛ получила 283 млн рублей отчислений от букмекеров за третий квартал – на 50% больше, чем годом ранее

КХЛ отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за третий квартал 2025 года.

Единый регулятор азартных игры (ЕРАИ) перечислил лиге 283,3 миллиона рублей в качестве букмекерских отчислений. 70% этой суммы пойдет на финансирование профессионального хоккея, 30% - на развитие детско-юношеского спорта.

Сумма отчислений выросла на 25% по сравнению со 2-м кварталом и на 50% в годовом выражении.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке в 2% от общей суммы принятых ставок. С 1 января 2026 года ставка увеличится до 2,25%.

