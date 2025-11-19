Букмекеры заплатили 93 млрд рублей за 4 года в качестве отчислений на развитие спорта

Единый ЦУПИС отчитался о сумме целевых букмекерских отчислений, перечисленных на развитие спорта за последние 4 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) начал распределять полученные средства от букмекеров по спортивным федерациям с октября 2021 года. За это время букмекеры заплатили 93 миллиарда рублей в качестве целевых отчислений.

До 2025 года ЕЦУПИС удерживал целевые отчисления со ставок игроков и направлял их ЕРАИ, после чего регулятор распределял средства по федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления федерациям и лигам только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством министра спорта Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке в 2% от общей суммы принятых ставок. С 1 января 2026 года ставка увеличится до 2,25%, с 1 января 2028 года – до 2,5%.

