«Букмекерский рынок может ждать стагнация уже во втором полугодии 2026 года». Советник гендиректора «Фонбет» – о новых законах и налогах

Николай Оганезов поделился прогнозом о темпах роста букмекерской индустрии в России на фоне ужесточения регулирования и введения новых налогов.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

Ожидается, что букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

«Стоило бы учитывать возможные последствия принятия целого пакета популистских законопроектов, направленных исключительно против легального сектора букмекерского рынка, например, по рекламе, по отчислениям на лудоманов, по должникам, по заемным средствам и т.д.

Только вступление в силу законопроекта о самоограничении от азартных игр, кстати одобренного и букмекерским сообществом, может привести к сокращению количества активных игроков вплоть до 10%.

Обсуждаемые инициативы нельзя принимать без увязки с планами по поступлениям в бюджет, особенно в условиях существования нелегального сегмента. Иначе при таком жестком фискальном бремени и репрессивном для легального сегмента регулировании букмекерский рынок может ждать стагнация уже во втором полугодии 2026 года», – считает советник гендиректора БК «Фонбет» Оганезов.

