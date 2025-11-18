  • Спортс
  • Экс-глава спонсорства BetBoom: «РПЛ в лучшем случае подпишет новый контракт с БК на условиях текущего. Прибавка в 20% возможна, но с другими спонсорами – условным «Т-Банком» или Ozon»
Экс-глава спонсорства BetBoom: «РПЛ в лучшем случае подпишет новый контракт с БК на условиях текущего. Прибавка в 20% возможна, но с другими спонсорами – условным «Т-Банком» или Ozon»

Экс-глава отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов считает, что РПЛ не стоит рассчитывать на увеличение стоимости контракта с букмекером.

В 2026 году Мир РПЛ проведет тендер на нового генерального партнера. С 2022-го им является букмекерская компания Winline – лига получает от букмекера чуть менее 3 млрд рублей в год.

«У РПЛ большие риски не подписать новый контракт с букмекером. Несмотря на позитивные новости от Министерства финансов, которое согласилось смягчить налоговые ставки для букмекерских компаний по сравнению с изначальными «убийственными», это существенно не поменяет дело.

Букмекерам даже при таких финансовых раскладах придется значительно сокращать расходы на спонсорство. В лучшем случае, на мой взгляд, РПЛ удастся подписать новый контракт на условиях текущего. Рассчитывать на прибавку в 20% можно и нужно, поскольку у РПЛ сильный продукт, но со спонсорами в других товарных категориях.

Если контракт с букмекерами сорвется, у лиги есть шанс компенсировать свои потери, посмотрев в сторону банков и маркетплейсов – они, пожалуй, следующие за букмекерами самые активные рыночные спонсоры в российском спорте. В футболе в частности.

Текущий пакет у генерального партнера РПЛ, компании Winline, – жирный, вполне может заинтересовать новых спонсоров.

Хотя сейчас у лиги будет преимущество в переговорах: условный «Т-Банк», который уже был спонсором РПЛ и знает этот продукт, или Ozon, который не так давно провернул громкую сделку с «Краснодаром», купив нейминг лучшего по многим оценкам футбольного стадиона в России и пакет стратегического партнера клуба. Они смогут забрать пакет Winline со скидкой», – написал Краснов в блоге на Спортсе’’.

РПЛ рискует остаться без спонсора-букмекера. Из-за новых налогов никто не заплатит столько, сколько хочет лига

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
