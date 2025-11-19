  • Спортс
  • Экс-глава спонсорства BetBoom: «РПЛ хочет до 40 млрд рублей за 4 года по новому контракту с букмекером. Но будет большой удачей заключить соглашение на прежних условиях – 11 млрд»
Экс-глава отдела спонсорства BetBoom Павел Краснов предположил, какую сумму может получить РПЛ по новому контракту с букмекером.

«Стоимость текущего контракта Winline с РПЛ официально озвучивали: 11,04 млрд рублей за четыре года. Это 2,76 млрд в год.

В реальности, уверен, она выше минимум процентов на 25-30 за счет дополнительных больших маркетинговых проектов: Зимний Кубок РПЛ, реализация Winline Матчей тура, премии Winline Герои РПЛ и других, которые лига и спонсор организовали за время сотрудничества. То есть затраты на актив для Winline могут достигать 3,5-3,75 млрд рублей в год и до 15 млрд за четыре сезона.

В марте мы все прочитали в новостях желание рабочей группы РПЛ реализовать права на сумму до 40 млрд рублей за четыре года. То есть стоимость одного сезона коллеги оценили в 2,5-3 раза выше. Смелая оценка, им стоит отдать должное, ведь кто не ставит перед собой амбициозных целей, тот их не достигает.

Но на чем может вырасти стоимость контракта? Отставим в сторону стандартную индексацию, ее в текущих экономических реалиях может и не быть. Контракт может вырасти за счет расширения опций. К примеру, если букмекеру предложат к текущему пакету еще и пакет титульного спонсора.

Это вполне возможно, ведь контракт РПЛ с платежной системой МИР тоже истекает летом 2026 года. В 2022-м эксперты оценивали его менее чем в 800 млн рублей за сезон. Тут можно с уверенностью сказать: если лига предложит такой вариант, добавит к стоимости текущего контракта еще 4 млрд рублей с учетом индексации.

Что по поводу трансляций? За счет этого, вероятно, большого увеличения ждать не стоит, поскольку вещатель – «Матч ТВ» – не поменялся и, судя по всему, количество прямых трансляций тоже (иначе бы в пресс-релизах по итогам форума «Россия – спортивная держава» об этом точно упомянули).

Средняя посещаемость РПЛ по официальным данным за последние четыре сезона, включая этот, росла в среднем на 13%. Хороший показатель и в целом аргумент для увеличения контракта. Как и рост аудитории в социальных сетях, охватов ТВ-трансляций.

Будь сейчас хорошие жирные времена, когда букмекеры готовы были раскошелиться и посоревноваться друг с другом за такой качественный актив, стоимость пакета титульного спонсора и официального букмекера РПЛ с учетом индексации вполне могла бы доходить до 5 млрд в сезон, то есть до 20 млрд за четыре.

Для букмекера бы это автоматически означало прибавить к этой сумме еще миллиардов пять на активацию контракта. Получается 25 млрд, включая новоиспеченный НДС в 22%. Конечно, не 40 млрд, которые хотели бы коллеги из рабочей группы РПЛ (причем там не было речи, что титульный пакет тоже отойдет букмекеру), но тоже очень приличная сумма.

Кто готов в сегодняшнее нестабильное время подписать четырехлетний контракт на такую сумму? Боюсь, ответ очевиден. На мой взгляд, заключить новое соглашение на прежних условиях было бы большой удачей.

Желаю коллегам из РПЛ постараться не делать большой разницы в стоимости текущего и нового контракта – тогда, возможно, кто-то бы мог за него заплатить. Иначе можно остаться совсем без вариантов», – написал Краснов в блоге на Спортсе’’.

РПЛ рискует остаться без спонсора-букмекера. Из-за новых налогов никто не заплатит столько, сколько хочет лига

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
