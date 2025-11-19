Петр Кипа: «Темпы роста рекламного рынка в России снижаются, но он остается устойчивым. «Фонбет» и Winline логично сохранять свое лидерство в имиджевой рекламе»

Экс-директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа высказался о рынке рекламы в России.

«Темпы роста рекламного рынка в России действительно снижаются, но сам рынок остается устойчивым – крупные рекламодатели продолжают поддерживать объемы.

Банки и другие крупные рекламодатели по-прежнему формируют до 80% рекламных бюджетов в ТВ и наружке, поэтому лидерам букмекерского рынка – «Фонбет» и Winline – логично сохранять свое лидерство в имиджевой рекламе.

Оставшимся игрокам топ-5 сегодня рационально концентрироваться на digital-рекламе, CRM и удержании ключевых спонсорских активов.

Для средних и небольших букмекеров наиболее эффективный путь – развитие affiliate-каналов и фокус на перформанс-трафике, который окупается быстрее всего», – цитирует Кипу беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.

