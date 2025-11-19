  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Петр Кипа: «Темпы роста рекламного рынка в России снижаются, но он остается устойчивым. «Фонбет» и Winline логично сохранять свое лидерство в имиджевой рекламе»
1

Петр Кипа: «Темпы роста рекламного рынка в России снижаются, но он остается устойчивым. «Фонбет» и Winline логично сохранять свое лидерство в имиджевой рекламе»

Экс-директор по маркетингу BetBoom Петр Кипа высказался о рынке рекламы в России.

«Темпы роста рекламного рынка в России действительно снижаются, но сам рынок остается устойчивым – крупные рекламодатели продолжают поддерживать объемы.

Банки и другие крупные рекламодатели по-прежнему формируют до 80% рекламных бюджетов в ТВ и наружке, поэтому лидерам букмекерского рынка – «Фонбет» и Winline – логично сохранять свое лидерство в имиджевой рекламе.

Оставшимся игрокам топ-5 сегодня рационально концентрироваться на digital-рекламе, CRM и удержании ключевых спонсорских активов.

Для средних и небольших букмекеров наиболее эффективный путь – развитие affiliate-каналов и фокус на перформанс-трафике, который окупается быстрее всего», – цитирует Кипу беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.

РПЛ рискует остаться без спонсора-букмекера. Из-за новых налогов никто не заплатит столько, сколько хочет лига

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии488 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии488 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
Беттинг-индустрия
Владимир Прокофьев
Беттинг-эксперты
Финансы
Букмекеры
Ставки на сегодня
BetBoom
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Главный прокурор Стамбула анонсировал «новую операцию» по ставочному скандалу в Турции. Расследование может затронуть тренеров, боссов команд и комментаторов
вчера, 13:32
45% посетителей казино в России – женщины. Игорные зоны заплатили 1,5 млрд рублей налогов за первое полугодие
вчера, 13:05
«Люди с игровой зависимостью готовы идти на риск даже в долг». Член Совфеда Деньгин – о запрете на ставки с кредиток
вчера, 11:14
Депутат Кирьянов: «63% нелегальных онлайн-казино работают на площадке Украины. Деньги, которые наши люди там тратят, идут в том числе на поддержку противодействия России»
вчера, 08:19
Олег Давыдов: «Надеемся, что в ближайшее время не будет новых потрясений. Появление «моратория» на законы в сфере азартных игр выглядело бы логично»
20 ноября, 14:41
Директор по развитию СБК Савраева: «Букмекеры с одной стороны обеспечивают спорт, а с другой – развивают его через цифровизацию»
20 ноября, 13:55
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости
20 ноября, 12:44
Госдума приняла в третьем чтении новые налоги для букмекеров: 7% от GGR и 25% – от прибыли. БК заплатят в 60 раз больше налогов в 2026-м
20 ноября, 11:57
Инициативу об ускоренной блокировке сайтов нелегальных букмекеров могут внести в Госдуму до конца года
20 ноября, 10:55
4,6 тысячи клиентов PARI воспользовались функцией пожизненного самоисключения от ставок
20 ноября, 10:26
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22