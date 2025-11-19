Депутат Куринный: «Рост прибыли позволяет букмекерам усиливать маркетинговые кампании. Это приводит к увеличению количества лиц, страдающих аддикциями»

Депутат Госдумы Алексей Куринный считает, что рост числа людей с игровой зависимостью в России связан с большими вложениями букмекеров в рекламу и продвижение.

«За последние несколько лет значительно выросло количество участвующих в азартных играх представителей молодежи, а также граждан пожилого возраста. Совокупная чистая прибыль букмекерских компаний растет вопреки существующим законодательным ограничениям на рекламу этих организаций.

Рост прибыли позволяет им усиливать маркетинговые кампании и инвестировать средства в технологические обновления с целью привлечения новых участников азартных игр. В результате это приводит к увеличению количества лиц, страдающих аддикциями», – считает Куринный.

