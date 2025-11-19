Госдума и ЕРАИ разработали пакет из трех инициатив для борьбы с нелегальными букмекерами
Олег Матыцин сообщил о разработке трех инициатив, направленных на борьбу с нелегальным сектором азартных игр.
«Сегодня состоялась рабочая встреча с Генеральным директором публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексеем Грачевым.
В ходе совещания предметно обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконной организации и проведению азартных игр.
В целях минимизации соответствующих рисков и системного противодействия нелегальным организаторам азартных игр нами совместно с ЕРАИ разработан пакет из трех законодательных инициатив. В рамках рабочей процедуры, прежде чем рассматривать вопрос о внесении данных предложений в Государственную Думу, решено вынести их на предварительное обсуждение в рамках заседания Комитета.
Особое внимание в ходе встречи также было уделено синхронизации мер регулирования в контексте ранее принятых решений, в частности:
Установления с 1 января 2026 года нового налогового режима для легальных организаторов азартных игр;
Дальнейшего прохождения законопроекта о введении механизма самозапрета на участие в азартных играх.
По итогам встречи выработан комплекс предложений и рекомендаций, которые будут представлены на предстоящем заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту», – написал председатель комитета Матыцин в телеграме.
