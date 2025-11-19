Госдума и ЕРАИ разработали пакет из трех инициатив для борьбы с нелегальными букмекерами

Олег Матыцин сообщил о разработке трех инициатив, направленных на борьбу с нелегальным сектором азартных игр.

«Сегодня состоялась рабочая встреча с Генеральным директором публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексеем Грачевым.

В ходе совещания предметно обсуждены вопросы совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконной организации и проведению азартных игр.

В целях минимизации соответствующих рисков и системного противодействия нелегальным организаторам азартных игр нами совместно с ЕРАИ разработан пакет из трех законодательных инициатив. В рамках рабочей процедуры, прежде чем рассматривать вопрос о внесении данных предложений в Государственную Думу, решено вынести их на предварительное обсуждение в рамках заседания Комитета.

Особое внимание в ходе встречи также было уделено синхронизации мер регулирования в контексте ранее принятых решений, в частности:

Установления с 1 января 2026 года нового налогового режима для легальных организаторов азартных игр;

Дальнейшего прохождения законопроекта о введении механизма самозапрета на участие в азартных играх.

По итогам встречи выработан комплекс предложений и рекомендаций, которые будут представлены на предстоящем заседании Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту», – написал председатель комитета Матыцин в телеграме.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше