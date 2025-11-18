Николай Оганезов: «Не исключаю, что со временем, оценив последствия «шоковой терапии», всплывет популистский вопрос о повышении налога уже с GGR»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов считает, что смягчение позиции Минфина по новым налогам для букмекеров связано с ростом сектора нелегальных азартных игр.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

«Многие считают, что такое изменение позиции Минфина связано с так называемым эффектом фрейминга (иллюзией выбора). Вполне возможно, что данный эффект имел место и, действительно, обсуждение инициативы стартовало с самого катастрофического варианта для отрасли, а новый вариант страшен, но выглядит уже не так катастрофично и отрасль с выдохом его принимает.

Однако, думаю, что основным фактором для изменения позиции, как не парадоксально, явилась динамика развития нелегального рынка азартных игр, а не реальные перспективы сокращения внебюджетного финансирования спорта. Не надо быть профессором математики, чтобы понять цифры последствий от реализации первоначального варианта налоговой реформы букмекерской отрасли.

За разрушение легального букмекерского рынка, за развал системы внебюджетного финансирования российского спорта, за обвал поступлений в бюджет, а также за взрывное развитие нелегального сегмента всех азартных игр некоторым все-таки пришлось бы отвечать своими должностями.

Не исключаю, что со временем, оценив последствия «шоковой терапии» и возможности реабилитации «больного», снова всплывет популистский вопрос о повышении налога уже с GGR», – сказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

