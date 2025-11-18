2

Налоговая нагрузка на букмекеров вырастает в 60 раз. Новые налоги принесут 60+ млрд рублей в бюджет в 2026-м

Букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, ожидаемые допдоходы в федеральный бюджет России от налога на букмекеров, с учетом корректировок, составят более 60 млрд рублей в 2026 году

«Было выявлено, что в случае установления тех налоговых ставок, которые предполагались в первом чтении, – возможно сокращение рынка практически в два раза, что привело бы автоматически к сокращению платежей, которые осуществляются в пользу Федерации спорта, которые идут в свою очередь на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

Соответственно, понимая эту угрозу, было принято решение скорректировать уровень налогообложения с тем, чтобы объем рынка не изменился, но при этом правительство получило бы деньги, на которые рассчитывало.

Я подчеркну, что налоговая нагрузка на букмекеров вырастает в 60 раз, даже при том уровне налогообложения, который мы сейчас предложили.

Если в прошлом году они платили порядка 1 млрд рублей, то сейчас, даже с учетом тех корректировок, которые сделаны ко второму чтению, ожидаемые доходы составят чуть более 60 млрд рублей», – отметил Сазанов.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Букмекеры заплатят больше налогов – как вам решение Госдумы?7138 голосов
Все верно, пусть платятМихаил Дегтярев
Зря, спорту достанется меньшеСборная России по футболу
Пусть радуются, что чуть снизилиФК Деньги
Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии459 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
Законы
Ставки на сегодня
Государственная дума
Букмекеры
Финансы
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
