  • Глава PARI Медведь о росте налогов и отчислений: «Для легальных букмекеров потенциальное снижение рентабельности может достигать 50%»
0

Глава PARI Медведь о росте налогов и отчислений: «Для легальных букмекеров потенциальное снижение рентабельности может достигать 50%»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь предположил, как на букмекерский рынок повлияет увеличение фискальной нагрузки.

Напомним, 18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

Также с 2026 года БК будут платить целевые отчисления по ставке 2,25% вместо 2% в этом году.

«Если смотреть на совокупный эффект всех нововведений – налог на GGR, повышение целевых отчислений и налог на прибыль, – то для компаний из легального сектора потенциальное снижение рентабельности при отсутствии корректировок бизнес-моделей может достигать 50%, иногда выше при определенных сценариях. Это математически объяснимо: издержки растут быстрее, чем доходная часть, – особенно на рынке, на котором мы наблюдаем определенную стагнацию.

Те компании, которые способны быстро перестроить маркетинг, оптимизировать закупки трафика, пересмотреть структуру бонусов и отказаться от неэффективных спонсорских активностей, значительно сократят давление на свой бизнес. В ряде случаев снижение можно будет минимизировать в разы.

С учетом введения налога на прибыль для букмекерских компаний становится очевидно, что структура рекламных расходов на рынке будет пересматриваться. В соответствии с действующим законодательством налог на прибыль можно уменьшить лишь в пределах 1% нормируемых рекламных затрат. Все, что выходит за пределы этого лимита, не учитывается.

И здесь начинается самое важное. В отрасли есть немало ненормируемых рекламных расходов, которые действительно уменьшают налог на прибыль. Но не все привычные инструменты подпадают под этот перечень. И, что особенно важно, многие крупные спонсорские контракты и интеграции, которые были на рынке, туда не попадут.

Фактически это означает, что часть рекламных и спонсорских активностей компаниям придется финансировать за счет чистой прибыли, а не относить на расходы. В результате такие инструменты станут ощутимо дороже для бизнеса.

Букмекерский рынок неизбежно станет более рациональным. Акцент сместится на точную аналитику, гибкое планирование и оценку эффективности инвестиций. В этот непростой период адаптации компании способны сформировать условия для дальнейшей здоровой конкуренции и продолжить устойчиво развиваться», – заявил Медведь.

РПЛ рискует остаться без спонсора-букмекера. Из-за новых налогов никто не заплатит столько, сколько хочет лига

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии488 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБК Спорт»
Беттинг-эксперты
Финансы
Законы
Ставки на спорт
Pari
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Руслан Медведь
Государственная дума
