Дегтярев поблагодарил Госдуму за смягчение налогов для букмекеров: «Своевременный шаг, который позволит сохранить внебюджетную поддержку спорта»

Михаил Дегтярев прокомментировал смягчение новых налогов для букмекерских компаний.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

Ожидается, что букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

«Мы благодарны Государственной думе за поддержку правительственной поправки в законопроект о бюджете, которая позволит сохранить большее количество источников внебюджетной поддержки спорта. Это своевременный шаг, который положительно повлияет на устойчивость финансирования детско‑юношеского спорта и позволит соблюсти баланс интересов государства, общества и отрасли.

По поручению президента России Владимира Владимировича Путина мы последовательно укрепляем систему поддержки юных спортсменов, тренеров и спортивных школ.

Целевые отчисления от ставок на спорт стали одним из существенных инструментов развития массового спорта, позволившим за последние годы привлечь серьезные ресурсы в создание инфраструктуры, проведение соревнований и подготовку кадров. Их распределением на конкурсной основе занимается Российский спортивный фонд», – заявил министр спорта Дегтярев.

