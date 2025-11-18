PR-директор Leon Подгорнова: «Преждевременно делать прогнозы о влиянии налогов на отрасль и нашу компанию»

PR-директор букмекерской компании Leon Нина Подгорнова высказалась о новых налогах для букмекеров.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

«Мы внимательно изучаем законодательные инициативы, касающиеся новых налогов. На данный момент преждевременно делать какие-либо конкретные прогнозы об их влиянии на отрасль в целом и на нашу компанию в частности. Любые изменения требуют тщательного анализа.

Главное, что мы можем гарантировать нашим клиентам, – это непрерывность и высокое качество наших услуг. БК Leon обладает необходимой устойчивостью, чтобы адаптироваться к изменениям, продолжая оставаться надежной компанией для своих клиентов», – заявила Подгорнова.

Ожидается, что букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше