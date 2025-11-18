  • Спортс
Глава креатива BetBoom Попов: «Telegram лоялен к рекламе букмекеров. Если live-стримы наберут популярность, то БК наверняка будут активно использовать этот инструмент»

Руководитель направления контента и креатива BetBoom Игорь Попов прокомментировал появление прямых трансляций в Telegram.

«Пока информации о новой функции live-стримов Stories Telegram очень мало. Непонятно, как именно это будет реализовано в самом мессенджере.

В России эфиры в пока не очень популярны. Находиться в приложении мессенджера для просмотра длинных стримов не всегда удобно, особенно когда есть специализированные платформы вроде Twitch, YouTube и Kick, где уже сформирована готовая к этому аудитория.

Что касается потенциала продвижения для букмекеров, то надо понимать, что Telegram – лояльная к рекламе букмекеров платформа. Если live-стримы наберут хоть какую-то популярность, то этот инструмент наверняка будут активно использовать букмекеры.

И до анонса функции в stories каналы, связанные с букмекерами, уже проводили прямые эфиры у себя, например, тестировали трансляции матчей (на которые нет прав в РФ). Но результаты были не очень высокие – привычка просмотра эфира внутри мессенджера у пользователей не сформировалась.

Что касается прав, то возникает сложность: в Telegram, в отличие от YouTube, нет функции геоблокировки. Это значит, что нельзя ограничить трансляцию по правам только для аудитории одной страны.

Например, наш качественный теннисный продукт BB Tennis имеет официальные права на трансляцию матчей ATP в РФ – то есть Telegram нам позволяет показывать трансляции, но не может ограничить аудиторию по гео. Из-за этого мы не можем использовать Telegram как площадку для показа, так как по правам залезаем на территорию других стран, где права принадлежат другим броадкастерам.

Пока привычка смотреть длинные стримы прямо в мессенджере у пользователей не сформирована. Сложно сказать, насколько успешной будет эта функция, так как неизвестно, как именно ее внедрят и как ее можно будет использовать. Все будет зависеть от юзабилити этой функции», – рассказал Попов Ставкам на Спортсе’’.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии459 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
