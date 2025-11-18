Глава «Тенниси» Сулейманов о новых налогах: «В следующем году целью будет хоть какой-нибудь плюс»

Глава БК «Тенниси» Руслан Сулейманов оценил новые налоги для букмекерских компаний.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

«Мы с очень-очень сдержанным оптимизмом смотрим в будущее. «Весомый плюс»? Я думаю, что в следующем году целью будет хоть какой-нибудь плюс.

О «весомом» многие букмекеры теперь будут только мечтать. Да, после перестройки маркетинговых бюджетов, процессов, ФОТа (всем придется оптимизировать бизнес) – полегчает. Но на это нужно время», – сказал Сулейманов.

Ожидается , что букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

