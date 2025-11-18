Прокофьев о новых налогах: «Голосование во 2-м чтении – выбор между негативным и смертельным вариантом для легальных букмекеров. Разумеется, выбрали первое»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев высказался о смягчении налогов для букмекеров.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

«Голосование во 2-м чтении по налогу на беттинг – выбор между негативным и смертельным вариантом для легальных букмекеров, а также между логичным и провальным вариантом для чиновников. Разумеется, выбрали первое.

Ключевое слово для индустрии уже сейчас – эффективность. Любой контракт, трата, найм сотрудника, акция, техническая доработка – все должно быть оцифровано, посчитано, иметь срок окупаемости.

Имиджевые проекты букмекеры будут сокращать и урезать, что уже происходит. Полагаю, беттинговые компании продолжат заниматься благотворительностью, но от коммерческих историй с низкой эффективностью откажутся.

Кто от этого пострадает больше всего? Те, кто не выполняет или не способен выполнять KPI, а также те, кто работает для галочки, а не на результат», – рассказал Прокофьев Ставкам на Спортсе’’.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше