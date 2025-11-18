«Деньги надо изымать там, где они есть, а не у бедных людей». Депутат Госдумы Куринный о новом налоге для букмекеров

Депутат Госдумы Алексей Куринный раскритиковал смягчение налогообложения игорного бизнеса.

18 ноября Госдума приняла во втором чтении новые налоги для букмекеров – 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. Изначально вместо 7% на GGR предлагался налог в размере 5% от оборота.

«Первоначально правительство предлагало взимать 5% с оборота, теперь сделана поблажка и будут взимать 7% с разницы доходов и расходов. Учитывая, что в прошлом году игорный бизнес заработал 1,7 трлн рублей, нам кажется, что подобная поблажка – спасение, подстраховка небедствующего игорного бизнеса. Деньги надо изымать там, где они есть, а не у бедных людей», – заявил Куринный.

