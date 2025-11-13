  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • «Чтобы привлечь Писарского, РФС придумал свои нормы, посчитал себя круче Путина. Футболисты, знайте: если вы заключили пари на щелбан, вас могут отстранить». Юрист игрока о ставочном деле
36

«Чтобы привлечь Писарского, РФС придумал свои нормы, посчитал себя круче Путина. Футболисты, знайте: если вы заключили пари на щелбан, вас могут отстранить». Юрист игрока о ставочном деле

Юрист Владимира Писарского высказался о ставочном деле футболиста.

В июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Позднее РФС отстранил футболиста еще на 4 месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».

«На что только не пойдешь ради преследования Писарского.

Это выдержка из решения Комитета РФС по этике по второму эпизоду в отношении Писарского. РФС посчитал, что имеет право трактовать нормы федерального законодательства шире, чем их установил законодатель.

Вообще, ст. 4 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 N 244-ФЗ гласит:

«Пари – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой либо с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет».

И никаких иных трактовок со стороны РФС быть не может. Бесплатное пари, совершенное на фрибет, не является азартной игрой, то есть, основанным на риске соглашением о выигрыше. А запрет распространяется на участие в основанных на риске азартных играх и ни на чем больше.

При этом, результат бесплатного пари – это не денежные средства, а вывести результат пари можно только в случае, если ты пополнишь свой игровой баланс деньгами, чего Писарский никогда не делал.

Но чтобы привлечь Писарского, РФС придумал свои нормы и запреты, посчитал себя круче законодателя, то есть Президента РФ Владимира Путина (кстати, надо сообщить об этом в Администрацию Президента).

Вообще, приведенный скрин с цитатами из решения Комитета РФС по этике – это шедевр абсурда и охеревания со стороны РФС. Футболисты, знайте: если вы в команде заключили пари с партнером на щелбан, вас могут отстранить от связанной с футболом деятельности.

А сегодня у нас заседание Апелляционного комитета РФС», – написал Антон Смирнов в телеграме.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
logoРФС
Антон Смирнов агент
logoКрылья Советов
Комитет по этике
logoСочи
происшествия
Ставки на футбол
дисквалификации
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoВладимир Путин
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Матч Россия – Перу стал для PARI первым по обороту и третьим по прибыли в ноябре. На победу хозяев пришлось 84% ставок
вчера, 12:22
В ЛДПР предложили штрафовать букмекеров на сумму до 800 тысяч рублей за нарушения в рекламе
вчера, 09:53
Депутат Аксаков о перетоке бетторов на фондовый рынок: «Для этого предлагается усилить регулирование игорного бизнеса и увеличить его налогообложение»
вчера, 08:22
Директор Федерации хоккея с мячом России: «Титульного спонсора-букмекера у хоккея с мячом пока нет. Эту ситуацию нужно менять»
вчера, 07:27
Глава PARI Esports Гламазда об амбассадорах-стримерах: «Классическое размещение рекламы никогда не будет давать того же эффекта, который зритель получает от живого человека»
12 ноября, 18:33
Минфин еще не корректировал оценку допдоходов от новых налогов для букмекеров. Оборотный налог заменили на налог с GGR
12 ноября, 17:23
Olimpbet о смягчении новых налогов для БК: «Изменения в маркетинге, спонсорстве и других направлениях неизбежны. Мы уже начали корректировать планы»
12 ноября, 10:42
Бабаев о том, что «Фонбет» может пересмотреть контракт с ЦСКА из-за новых налогов: «Надеюсь, до этого не дойдет»
12 ноября, 10:25
PARI о смягчении налогов для букмекеров: «7% от GGR – компромиссный вариант. Рынок беттинга в России избежит серьезной и разрушительной нагрузки»
12 ноября, 09:42
Директор «Центра борьбы с лудоманией»: «Легальный рынок азартных игр в России оценивается в 3 трлн рублей, с учетом теневого оборота – уже 5 трлн»
12 ноября, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22