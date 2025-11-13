«Чтобы привлечь Писарского, РФС придумал свои нормы, посчитал себя круче Путина. Футболисты, знайте: если вы заключили пари на щелбан, вас могут отстранить». Юрист игрока о ставочном деле

Юрист Владимира Писарского высказался о ставочном деле футболиста.

В июле комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно), поводом стал перевод другу крупной суммы в долг. Нападающий был осведомлен, что приятель взял у него деньги для ставок на стыковой матч «Сочи» – «Пари НН», в котором сыграл Писарский. Косвенное участие в процессе ставок запрещено по регламенту.

Позднее РФС отстранил футболиста еще на 4 месяца за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».

«На что только не пойдешь ради преследования Писарского.

Это выдержка из решения Комитета РФС по этике по второму эпизоду в отношении Писарского. РФС посчитал, что имеет право трактовать нормы федерального законодательства шире, чем их установил законодатель.

Вообще, ст. 4 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2006 N 244-ФЗ гласит:

«Пари – азартная игра, при которой исход основанного на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между собой либо с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет».

И никаких иных трактовок со стороны РФС быть не может. Бесплатное пари, совершенное на фрибет, не является азартной игрой, то есть, основанным на риске соглашением о выигрыше. А запрет распространяется на участие в основанных на риске азартных играх и ни на чем больше.

При этом, результат бесплатного пари – это не денежные средства, а вывести результат пари можно только в случае, если ты пополнишь свой игровой баланс деньгами, чего Писарский никогда не делал.

Но чтобы привлечь Писарского, РФС придумал свои нормы и запреты, посчитал себя круче законодателя, то есть Президента РФ Владимира Путина (кстати, надо сообщить об этом в Администрацию Президента).

Вообще, приведенный скрин с цитатами из решения Комитета РФС по этике – это шедевр абсурда и охеревания со стороны РФС. Футболисты, знайте: если вы в команде заключили пари с партнером на щелбан, вас могут отстранить от связанной с футболом деятельности.

А сегодня у нас заседание Апелляционного комитета РФС», – написал Антон Смирнов в телеграме.

