Дмитрий Сергеев: «Рост серого рынка будет связан не с новыми законами, а скорее с большим количеством самоограниченных»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев высказался о будущем беттинг-индустрии в России.

«Рост серого рынка скорее будет связан не с новыми законами, а с большим количеством самоограниченных.

Подобные реестры, где запреты могут выставляться на срок до года, прямо влияют на рост серого рынка. Потому что пользователь, не имея возможности играть на белом рынке, бежит играть на сером рынке – это является одним из ключевых драйверов роста для серого бизнеса.

Вряд ли текущие законы смогут повлиять на переток [игроков] с белого рынка на серый. Это скорее прямо повлияет на бизнес-модель букмекерских компаний в России, что приведет к существенному срезанию бюджетов и экономии на том, на чем раньше можно было не экономить», – заявил Сергеев в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении. Россияне смогут устанавливать самозапрет на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

