Биржа прогнозов Polymarket стала официальным партнером UFC

UFC и Polymarket начали сотрудничать.

Владелец UFC, TKO Group Holdings, и биржа прогнозов объявили о многолетнем партнерстве с целью внедрения рынков прогнозирования в режиме лайв в прямые трансляции спортивных событий.

Polymarket также станет первым официальным партнером Zuffa Boxing, нового профессионального боксерского промоушена, запуск которого запланирован на январь 2026-го.

UFC и Zuffa Boxing станут первыми спортивными организациями, которые интегрируют технологию рынка прогнозов в свой опыт взаимодействия с болельщиками. Polymarket создаст интерактивную таблицу прогнозов фанатов в трансляциях UFC.

Polymarket основан в 2020-м. Наибольшую популярность платформа приобрела во время президентской кампании в США в 2024-м. Тогда объем пари на исход выборов превысил 3 млрд долларов.

