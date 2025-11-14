Растущие налоги, новые законы, снижение реальных доходов населения и конкуренция с нелегальным сектором – причины стагнации букмекерского рынка в России («Ведомости»)

Участники букмекерского рынка объяснили, с чем связано замедление темпов роста индустрии в России.

За период с января по сентябрь 2025 года объем ставок (сумма принятых депозитов) составил 1,397 трлн рублей, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. За тот же период 2024 года рост составил 50%.

Своей оценкой с «Ведомостями» поделились генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев, гендиректор «Фонбет» Александр Парамонов, заместитель генерального директора по операционным вопросам PARI Антон Вергасов и вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

Причины стагнации букмекерского рынка в России

ЕРАИ :

– общая экономическая ситуация;

– изменение потребительского поведения;

– усиливающаяся конкуренция как между легальными операторами, так и с нелегальным сегментом.

«Фонбет» :

– растущая налоговая нагрузка;

– ужесточение регламентов работы (новые законы);

– ограничения мобильного интернета в ряде регионов;

– рост ставки целевых отчислений на спорт.

PARI :

– активных игроков не становится больше;

– значительный рост рынка происходил во многом за счет инфляции;

– реальные доходы населения снизились. На этом фоне люди сокращают расходы на развлечения, к которым относятся и ставки.

«Лига Ставок» :

– снижение эффективности рекламных контрактов;

– новые законопроекты и налогообложение для букмекеров.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше