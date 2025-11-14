Растущие налоги, новые законы, снижение реальных доходов населения и конкуренция с нелегальным сектором – причины стагнации букмекерского рынка в России («Ведомости»)
Участники букмекерского рынка объяснили, с чем связано замедление темпов роста индустрии в России.
За период с января по сентябрь 2025 года объем ставок (сумма принятых депозитов) составил 1,397 трлн рублей, что на 11% больше по сравнению с предыдущим годом. За тот же период 2024 года рост составил 50%.
Своей оценкой с «Ведомостями» поделились генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев, гендиректор «Фонбет» Александр Парамонов, заместитель генерального директора по операционным вопросам PARI Антон Вергасов и вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.
Причины стагнации букмекерского рынка в России
ЕРАИ:
– общая экономическая ситуация;
– изменение потребительского поведения;
– усиливающаяся конкуренция как между легальными операторами, так и с нелегальным сегментом.
«Фонбет»:
– растущая налоговая нагрузка;
– ужесточение регламентов работы (новые законы);
– ограничения мобильного интернета в ряде регионов;
– рост ставки целевых отчислений на спорт.
PARI:
– активных игроков не становится больше;
– значительный рост рынка происходил во многом за счет инфляции;
– реальные доходы населения снизились. На этом фоне люди сокращают расходы на развлечения, к которым относятся и ставки.
«Лига Ставок»:
– снижение эффективности рекламных контрактов;
– новые законопроекты и налогообложение для букмекеров.
