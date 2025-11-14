«Рады, что регуляторы услышали отрасль и приняли единственное верное решение». Первая СРО о смягчении новых налогов для БК

В Первой СРО букмекеров прокомментировали смягчение поправок по новым налогам для букмекеров.

14 октября Первая саморегулируемая организация (СРО) букмекеров направила обращения в Администрацию Президента РФ, Правительство, Государственную Думу и Министерство спорта с просьбой пересмотреть положения законопроекта о налогообложении букмекерской деятельности. Предлагалось заменить налог с депозитов на налог от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.

11 ноября заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил , что в законопроект об ужесточении налоговой нагрузки для букмекеров будут внесены поправки: вместо 5% от депозитов будет 7% с GGR.

– Довольны ли, что законодатели пошли на компромиссный вариант? Сильно ли обновленные поправки повлияют на планы букмекеров в области маркетинга и спонсорства?

– Мы, безусловно, рады, что регуляторы услышали отрасль и приняли единственное верное решение – уточнить подход к налогообложению.

Как мы указывали в своих многочисленных обращениях в органы власти, только удержание налога от реального хода, а не от выручки букмекеров, позволит избежать коллапса отрасли, и в целом сохранить поддержку спорта, а государству получить сопоставимые с запланированными суммы налоговых поступлений.

При этом, мы понимаем, что в целом фискальная нагрузка становится очень и очень существенной и, конечно, потребует от букмекерского рынка адаптации, некоей оптимизации. Еще сильнее встанет вопрос конкуренции с «черным» рынком.

На этом фоне, хотелось бы обратить внимание на то, что букмекерский бизнес, уже являясь основным источником внебюджетной поддержки спорта, становится и важным источником поступлений в федеральный бюджет.

И чтобы сохранить и развивать это эффективное партнерство, необходимо, чтобы условия оперирования, как минимум, не ухудшались. Я имею в виду целый пакет различных инициатив, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе или только обсуждаются и направлены на затруднение работы легальных букмекеров.

Мы рассчитываем на то, что голос рынка и дальше будет слышен в органах, занимающихся регулированием этой сферы», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ исполнительный директор организации Олег Давыдов.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше