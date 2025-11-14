0

«Рады, что регуляторы услышали отрасль и приняли единственное верное решение». Первая СРО о смягчении новых налогов для БК

В Первой СРО букмекеров прокомментировали смягчение поправок по новым налогам для букмекеров.

14 октября Первая саморегулируемая организация (СРО) букмекеров направила обращения в Администрацию Президента РФ, Правительство, Государственную Думу и Министерство спорта с просьбой пересмотреть положения законопроекта о налогообложении букмекерской деятельности. Предлагалось заменить налог с депозитов на налог от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.

11 ноября заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что в законопроект об ужесточении налоговой нагрузки для букмекеров будут внесены поправки: вместо 5% от депозитов будет 7% с GGR.

– Довольны ли, что законодатели пошли на компромиссный вариант? Сильно ли обновленные поправки повлияют на планы букмекеров в области маркетинга и спонсорства?

– Мы, безусловно, рады, что регуляторы услышали отрасль и приняли единственное верное решение – уточнить подход к налогообложению.

Как мы указывали в своих многочисленных обращениях в органы власти, только удержание налога от реального хода, а не от выручки букмекеров, позволит избежать коллапса отрасли, и в целом сохранить поддержку спорта, а государству получить сопоставимые с запланированными суммы налоговых поступлений.

При этом, мы понимаем, что в целом фискальная нагрузка становится очень и очень существенной и, конечно, потребует от букмекерского рынка адаптации, некоей оптимизации. Еще сильнее встанет вопрос конкуренции с «черным» рынком.

На этом фоне, хотелось бы обратить внимание на то, что букмекерский бизнес, уже являясь основным источником внебюджетной поддержки спорта, становится и важным источником поступлений в федеральный бюджет.

И чтобы сохранить и развивать это эффективное партнерство, необходимо, чтобы условия оперирования, как минимум, не ухудшались. Я имею в виду целый пакет различных инициатив, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе или только обсуждаются и направлены на затруднение работы легальных букмекеров.

Мы рассчитываем на то, что голос рынка и дальше будет слышен в органах, занимающихся регулированием этой сферы», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ исполнительный директор организации Олег Давыдов.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Финансы
Ставки на спорт
Законы
Беттинг-эксперты
Букмекеры
Ставки на сегодня
Государственная дума
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Биржа прогнозов Polymarket стала официальным партнером UFC
сегодня, 07:28
Дмитрий Сергеев: «Понижение ключевой ставки положительно повлияет на индустрию. Прогноз на 2026-й – рынок вырастет на 10-15%»
вчера, 14:40
Дмитрий Сергеев: «Рост серого рынка будет связан не с новыми законами, а скорее с большим количеством самоограниченных»
вчера, 12:49
Владимир Прокофьев: «Средняя сумма депозита снизилась с 2 704 до 2 587 рублей. С учетом высокой инфляции это тревожный знак для индустрии»
вчера, 11:56
Растущие налоги, новые законы, снижение реальных доходов населения и конкуренция с нелегальным сектором – причины стагнации букмекерского рынка в России («Ведомости»)
вчера, 11:43
Миронов раскритиковал Минфин за смягчение налогов для букмекеров: «Чиновники испугались, букмекеры их разжалобили. Правительство чутко прислушалось к тем, кто провоцирует игроманию»
вчера, 10:21
Число уникальных клиентов букмекерских компаний в России за год снизилось с 5,6 до 5,38 млн человек («Ведомости»)
вчера, 09:47
Российские букмекеры заработали 316,3 млрд рублей на ставках игроков с января по сентябрь 2025-го. Рост GGR за год замедлился с 36% до 7%
вчера, 08:29
1,4 трлн рублей – сумма всех депозитов россиян в букмекерских компаниях с января по сентябрь 2025-го («Ведомости»)
вчера, 07:54
Матч Россия – Перу стал для PARI первым по обороту и третьим по прибыли в ноябре. На победу хозяев пришлось 84% ставок
13 ноября, 12:22
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22