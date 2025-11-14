  • Спортс
  • Миронов раскритиковал Минфин за смягчение налогов для букмекеров: «Чиновники испугались, букмекеры их разжалобили. Правительство чутко прислушалось к тем, кто провоцирует игроманию»
28

Миронов раскритиковал Минфин за смягчение налогов для букмекеров: «Чиновники испугались, букмекеры их разжалобили. Правительство чутко прислушалось к тем, кто провоцирует игроманию»

Сергей Миронов раскритиковал Минфин за смягчение поправок по новым налогам для букмекеров.

Вместо введения налога в размере 5% от оборота ожидается 7% от GGR – разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами.

«Весной наша фракция внесла законопроект, который вдвое поднимал налоги по каждому направлению игорного бизнеса. Когда в проекте бюджета появился налог в размере 5% от принятых букмекерами ставок, такую новацию мы расценили как полумеру.

Однако чиновники испугались даже своих весьма скромных требований. Ко второму чтению Минфин предложил брать налог с разницы между ставками и выигрышами. Букмекеры разжалобили чиновников тем, что высокие ставки задушат их бизнес и не позволят спонсировать спорт. Неужели все так страшно?» – заявил Миронов.

Глава фракции «Справедливая Россия» отметил, что 2024 году суммарная выручка российских букмекеров увеличилась почти на 43% – до 1,7 трлн рублей.

«В такой ситуации и наш вариант налогообложения не доставит серьезных проблем игорному бизнесу. Теперь же бюджет получит на 50 миллиардов рублей меньше, чем в первоначальном варианте Минфина.

Удивительно, как чутко прислушивается правительство к тем, кто делает деньги из воздуха, кто провоцирует игроманию, болезнь, которая ломает судьбы людей, их близких и не лечится полностью.

Мы категорически не согласны с подобным подходом и продолжим настаивать на предложениях нашей фракции. Мы будем голосовать против этой поправки!» – резюмировал Миронов.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Справедливая Россия»
