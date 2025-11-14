Дмитрий Сергеев: «Понижение ключевой ставки положительно повлияет на индустрию. Прогноз на 2026-й – рынок вырастет на 10-15%»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев поделился прогнозом о росте букмекерского рынка в России на 2026 год.

«Очень много макроэкономических факторов, которые на это будут влиять. Очень интересно, как повлияет на рынок изменение ключевой ставки, которую обещают понижать. Как мы помним, повышение ключевой ставки негативно отразилось на российском рынке. Хотя и не только оно, тут много других факторов.

Повлияет ли ключевая ставка (ее понижение – прим. Спортса’’)? Думаю, что да, как и в целом на всю экономику повлияет – положительно.

Оценка рынка на следующий год – рост плюс 10-15% от этого года. На уровень инфляции плюс-минус. Резкого роста не будет. С точки зрения ключевых факторов роста – нет такого, что задрайвит рынок резко вверх.

С серым рынком работа ведется, он все равно существует. Не знаю, получится ли Центробанку победить его за счет тех ограничений, которые есть по картам на дропов и по переводам между пользователями.

Надеюсь, все хорошо сложится, и серый рынок станет меньше. Но пока серый рынок такой же, как и белый. К сожалению, это факт», – заявил Сергеев в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

