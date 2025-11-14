  • Спортс
  • Владимир Прокофьев: «Средняя сумма депозита снизилась с 2 704 до 2 587 рублей. С учетом высокой инфляции это тревожный знак для индустрии»
1

Владимир Прокофьев: «Средняя сумма депозита снизилась с 2 704 до 2 587 рублей. С учетом высокой инфляции это тревожный знак для индустрии»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев прокомментировал замедление темпов роста букмекерского рынка в России.

«Важно учитывать достоверность цифр из исследования ЕРАИ и ЕЦУПИС. Это не чье-то мнение или оценка, а факт. Что видим?

1) Количество игроков снижается – 5,38 млн человек с хотя бы одной ставкой в этом году в сравнении с 5,6 млн ранее.

Это 3,66% населения страны. Поэтому, когда кричат о тотальной лудомании, нужно понимать причины.

Почему люди якобы перестали играть? И почему столь небольшая доля делает ставки? Потому что здесь речь только о легальных букмекерах. Многие играют в нелегальных онлайн-казино, в том числе дети и подростки – вот эту проблему государству нужно решать в первую очередь.

2) % GGR (разница между депозитами и выводами) снижается каждый год.

Тут можно строить гипотезы, что клиенты стали чуть грамотнее делать ставки и/или букмекеры повысили коэффициенты.

Но я бы учитывал еще и программы лояльности – сейчас кешбэк за проигрыш есть у всех крупных букмекеров, процент высокий, и эта конкуренция компаний за лучшие условия тоже наверняка снижает % GGR.

3) Средняя сумма депозита снижается.

2587 рублей вместо 2704 рублей годом ранее – с учетом высокой инфляции это тревожный знак для индустрии.

4) Рост рынка – номинальный.

11% в этом году в сравнении с прошлым и прогноз ЕРАИ 7-10% в следующем – и это при ЧМ-2026 и сохранении высокой инфляции.

Фактически букмекеры уперлись в потолок и по количеству игроков, и по платежеспособности населения.

Компании уже пересматривают стратегии, смотрят на другие страны и кое-где пробуют оперировать – обе тенденции явно усилятся, особенно с учетом колоссального роста и без того высокой налоговой нагрузки», – рассказал Прокофьев Ставкам на Спортсе’’.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
