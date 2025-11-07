Фото
«Сельта» выиграла 5-й матч подряд. Клуб пошутил над «МЮ» и фанатом, который не стрижется 398 дней

«Сельта» пошутила над «Манчестер Юнайтед» и его фанатом после победы в 5-м матче подряд.

После матча с загребским «Динамо» (3:0) клуб высмеял в соцсетях 29-летнего болельщика «МЮ» Фрэнка Иллетта, который пообещал не стричься, пока у команды не будет серии из 5 подряд побед в официальных играх.

Челлендж длится с 5 октября 2024-го – фанат не стрижется уже 398 дней. С того момента победная серия манкунианцев составляла максимум три матча.

«Сельта» после серии из 5 побед подряд опубликовало фото фаната «МЮ» без волос в футболке испанского клуба.

Букмекер «Тенниси» предлагает коэффициент 2.55 по линии «Дорога к барберу» – 5 побед «МЮ» подряд в сезоне-2025/26. 1.45 – Иллетт не подстрижется в этом сезоне.

Фанат «МЮ» не стрижется 300 дней – и не сделает этого, пока команда не выиграет пять матчей подряд

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
