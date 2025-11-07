Блогер Андрей Прокофьев стал амбассадором «Мелбет»

Андрей Прокофьев стал амбассадором букмекерской компании «Мелбет».

«Мы объединились с мастером создавать настроение и заводить публику!

Российский видеоблогер и участник творческого объединения «КликКлак» теперь будет принимать активное участие в нашем движе. Следите за обновлениями, будет интересно», – сообщили в «Мелбет».

«Может кто-то не знает, но знайте, я люблю спорт, не просто же так в качалку захожу, поэтому я без разрешения уже начал работу сверхурочно, а значит скоро будем делать еще больше классного калорийного контента с разных частей света, но уже вместе с моими друзьями из БК «Мелбет», – написал Прокофьев в телеграме.