В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты

В Беларуси задержали 19 сотрудников букмекерской компании 1xBet по обвинению в организации договорных матчей.

28 октября оперативники провели рейд на любительский теннисный турнир Daily Premier Tour, трансляции которого размещались на платформе 1xBet.

«На записях видно, что матчи были прерваны из-за силовиков, ворвавшихся на корты прямо во время игры. Спортсменов и судей приставили к стене, а затем увели в помещения», – сообщил телеграм «Кружок Беттинга».

После инцидента матчи Daily Premier Tour больше не появлялись в линии букмекера. На следующий день МВД Беларуси сообщило о задержании 19 руководителей и участников организованной группы, которые организовывали договорные матчи.

«С 2021 года по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1xBet. На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты.

При обысках на спортивных объектах, офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму порядка полумиллиона долларов в эквиваленте.

Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. В нашей стране букмекерская контора 1xBet вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению всех потерпевших продолжаются», – говорится в заявлении МВД.