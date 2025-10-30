  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты
1

В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты

В Беларуси задержали 19 сотрудников букмекерской компании 1xBet по обвинению в организации договорных матчей.

28 октября оперативники провели рейд на любительский теннисный турнир Daily Premier Tour, трансляции которого размещались на платформе 1xBet.

«На записях видно, что матчи были прерваны из-за силовиков, ворвавшихся на корты прямо во время игры. Спортсменов и судей приставили к стене, а затем увели в помещения», – сообщил телеграм «Кружок Беттинга».

После инцидента матчи Daily Premier Tour больше не появлялись в линии букмекера. На следующий день МВД Беларуси сообщило о задержании 19 руководителей и участников организованной группы, которые организовывали договорные матчи.

«С 2021 года по настоящее время на территории Беларуси и за ее пределами злоумышленники обманным путем похищали деньги граждан, которые делали ставки на сайте популярной букмекерской конторы 1xBet. На ее сайте транслировались договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты.

При обысках на спортивных объектах, офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму порядка полумиллиона долларов в эквиваленте.

Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Во главе группы стоят лица, на протяжении нескольких лет разыскиваемые правоохранительными органами Российской Федерации за организацию деятельности преступного сообщества. В нашей стране букмекерская контора 1xBet вне закона, так как не имеет соответствующей лицензии.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Мероприятия по установлению всех потерпевших продолжаются», – говорится в заявлении МВД.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: МВД Беларуси
Зарубежный беттинг
Букмекеры
1xBet
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Сергеев: «Для кого-то наш продукт может стать проблемой. Не буду говорить, что мы «создаем рабочие места» или «продаем не ставки, а эмоции» – это правда, но звучит нечестно»
50 минут назад
Психиатр-нарколог о маркировке рекламы азартных игр: «Сомнительная профилактика. Запретный плод сладок – молодежь хочет все попробовать»
сегодня, 09:58
Семь букмекеров вошли в рейтинг 500 крупнейших компаний России по выручке (РБК)
сегодня, 08:38
Клинический психолог о рекламе букмекеров: «Ситуация напоминает расцвет игровой индустрии в середине нулевых, когда в Москве было больше казино, чем в Лас-Вегасе»
вчера, 14:53
Winline повысил сумму минимального депозита до 500 рублей
вчера, 14:24
ЛДПР о маркировке рекламы букмекеров: «Верим, что сможем защитить граждан, которые участвуют в азартных играх, чтобы улучшить финансовое положение»
вчера, 13:58
Дмитрий Сергеев: «Рынок азартных игр не умрет, но так хорошо, как было раньше, уже не будет»
вчера, 12:09
В Госдуме предложили увеличить в 100 раз штраф за прием ставок у лиц из реестра самозапрета
вчера, 10:33
В Москве начался суд над гендиректором БК «Мелбет» Ляпустиным. Его обвиняют в хищении 90 млн рублей
вчера, 08:59
«Даю 20%, что арбитры РПЛ делают ставки. 80% – они просто некомпетентные и необразованные, не готовы судить на высшем уровне». Попов о судьях
вчера, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо