Судья ошибочно отменил гол «Родины» на последних секундах матча с «Нефтехимиком» (1:1). «Тенниси» выплатил выигрыши по ставкам на победу москвичей: «Постояли за «Родину»!»

БК «Тенниси» рассчитала выигрышем все ставки на победу «Родины» над «Нефтехимиком» (1:1) в 18-м туре Pari Первой лиги.

Главный арбитр встречи Андрей Прокопов отменил гол форварда «Родины» Артема Максименко на последних секундах, ошибочно посчитав, что мяч вышел за пределы поля перед подачей Йорди Рейны.

«Родина» сыграла вничью с «Нефтехимиком». Московский клуб забил и второй гол, но перед этим судьи решили, что мяч покинул поле. Все повторы кричали, что мяч не уходил, но судьи все равно отменили взятие ворот.

Кошмар для «Родины» и наших игроков, ставивших на ее победу. Так быть не должно!

Мы восстанавливаем справедливость и разворачиваем фортуну лицом к игрокам: выплачиваем выигрыш всем, кто заряжал на победу «Родины». При этом официальные итоги матча тоже остаются в силе, как и выплаты по ним.

Постояли за «Родину»!» – сообщили в букмекерской компании «Тенниси».

