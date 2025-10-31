Пакета получил предупреждение за отказ от сотрудничества с FA. Ранее его оправдали по делу о намеренных желтых карточках

FA вынес предупреждение Лукасу Пакета.

Игрока «Вест Хэма» обвинили в нарушении правил регламента Футбольной ассоциации Англии (FA), а именно в отказе сотрудничать со следствием. В заявлении отмечается, что Пакета дважды отказался давать комментарии по делу о намеренном получении желтых карточек, когда его вызывали в Футбольную ассоциацию.

FA приняла во внимание оправдательный приговор для Пакета по делу о ставках и тот факт, что расследование повлияло на его несостоявшийся переход в «Манчестер Сити». Вместо штрафа игроку вынесли дисциплинарное предупреждение.

Напомним, в июле Пакета был оправдан по делу о ставках. FA рассматривала несколько странных желтых карточек бразильца в чемпионате.

Под подозрение попали четыре карточки Лукаса, полученные в матчах против «Лестера», «Астон Виллы», «Лидса» и «Борнмута» в период с ноября 2022-го по август 2023 года. Сообщалось, что родственники и друзья делали ставки в Бразилии на предупреждения игрока в этих матчах.