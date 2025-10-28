Оганезов о маркировке рекламы БК: «Информация об инвестиционных инструментах не снижает риски, а скорее расширяет спектр угроз финансовой безопасности граждан»

Николай Оганезов прокомментировал законопроект о маркировке рекламы азартных игр.

Согласно законопроекту , букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе и в пунктах приема ставок. Также на главной странице сайта БК и в ППС должна быть размещена информация о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«К данной инициативе напрашивается старый нарратив «хотели как лучше, а получилось как всегда». Намерения действительно благие, однако способ исполнения снова хромает.

Совершенно не секрет, что инвестиционная деятельность напрямую сопряжена с риском потери всех денежных средств, а также их обесценивания, замораживания и т.д. Далеко ходить не надо – достаточно посчитать сумму потерь от финансовых санкций и замораживания российских активов.

По данным Euroclear, к концу 2023 года общая сумма замороженных российских активов составляла около €196 миллиардов. По разным оценкам, до $80 миллиардов из этой суммы принадлежали частным инвесторам, включая физических лиц – граждан РФ, никак не причастных к санкциям.

При низком уровне финансовой грамотности населения, что отдельно отмечено в пояснительной записке к проекту Федерального закона № 981492-8 «О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «О рекламе» и статьи 6 и 15 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», размещение инвестиционной информации, а по сути рекламы финансовых инструментов, не снижает риски, а наоборот, скорее расширяет спектр угроз финансовой безопасности граждан, что совершенно недопустимо.

Также предлагаемые изменения в ФЗ «О рекламе» в части обязательного предупреждения о рисках, связанных с участием в азартных играх, дублируют уже имеющиеся в этом законе нормы, согласно которым реклама организаторов азартных игр, пари не может преуменьшать вероятность проигрыша, а также создавать впечатление, что выигрыш гарантирован, а азартные игры являются способом заработка или получения иного дохода и средств к существованию (п. 2, 3 и 7 ч. 1 ст. 27).

Положение о вреде ставок на спорт жизни игроков является явно избыточным, иначе следуя простой логике, оно тогда должно распространяться и на алкогольную, и на табачную продукции, а также и на саму инвестиционную деятельность, которая в результате вполне может приводить к самым разным последствиям, в том числе самым негативным.

Указанная в законопроекте формулировка о вреде жизни не соответствует действительности, так как участие в азартных играх объективно не может причинить вред жизни человека. Следствием чрезмерного и неконтролируемого увлечения азартными играми может быть только патологическое влечение к азартным играм, являющееся вторичным психическим расстройством здоровья человека, отнесенным к категории расстройств привычек и влечений (МКБ-10 F-63).

Данное патологическое состояние по симптоматике не относится к экстренным, и не влечет прямого вреда для жизни человека», – рассказал советник гендиректора «Фонбет» Ставкам на Спортсе’’.