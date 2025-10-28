  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Оганезов о маркировке рекламы БК: «Информация об инвестиционных инструментах не снижает риски, а скорее расширяет спектр угроз финансовой безопасности граждан»
0

Оганезов о маркировке рекламы БК: «Информация об инвестиционных инструментах не снижает риски, а скорее расширяет спектр угроз финансовой безопасности граждан»

Николай Оганезов прокомментировал законопроект о маркировке рекламы азартных игр.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе и в пунктах приема ставок. Также на главной странице сайта БК и в ППС должна быть размещена информация о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«К данной инициативе напрашивается старый нарратив «хотели как лучше, а получилось как всегда». Намерения действительно благие, однако способ исполнения снова хромает.

Совершенно не секрет, что инвестиционная деятельность напрямую сопряжена с риском потери всех денежных средств, а также их обесценивания, замораживания и т.д. Далеко ходить не надо – достаточно посчитать сумму потерь от финансовых санкций и замораживания российских активов.

По данным Euroclear, к концу 2023 года общая сумма замороженных российских активов составляла около €196 миллиардов. По разным оценкам, до $80 миллиардов из этой суммы принадлежали частным инвесторам, включая физических лиц – граждан РФ, никак не причастных к санкциям.

При низком уровне финансовой грамотности населения, что отдельно отмечено в пояснительной записке к проекту Федерального закона № 981492-8 «О внесении изменений в статьи 27 и 38 Федерального закона «О рекламе» и статьи 6 и 15 Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», размещение инвестиционной информации, а по сути рекламы финансовых инструментов, не снижает риски, а наоборот, скорее расширяет спектр угроз финансовой безопасности граждан, что совершенно недопустимо.

Также предлагаемые изменения в ФЗ «О рекламе» в части обязательного предупреждения о рисках, связанных с участием в азартных играх, дублируют уже имеющиеся в этом законе нормы, согласно которым реклама организаторов азартных игр, пари не может преуменьшать вероятность проигрыша, а также создавать впечатление, что выигрыш гарантирован, а азартные игры являются способом заработка или получения иного дохода и средств к существованию (п. 2, 3 и 7 ч. 1 ст. 27).

Положение о вреде ставок на спорт жизни игроков является явно избыточным, иначе следуя простой логике, оно тогда должно распространяться и на алкогольную, и на табачную продукции, а также и на саму инвестиционную деятельность, которая в результате вполне может приводить к самым разным последствиям, в том числе самым негативным.

Указанная в законопроекте формулировка о вреде жизни не соответствует действительности, так как участие в азартных играх объективно не может причинить вред жизни человека. Следствием чрезмерного и неконтролируемого увлечения азартными играми может быть только патологическое влечение к азартным играм, являющееся вторичным психическим расстройством здоровья человека, отнесенным к категории расстройств привычек и влечений (МКБ-10 F-63).

Данное патологическое состояние по симптоматике не относится к экстренным, и не влечет прямого вреда для жизни человека», – рассказал советник гендиректора «Фонбет» Ставкам на Спортсе’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Николай Оганезов
Государственная дума
Букмекеры
Ставки на сегодня
Беттинг-эксперты
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Законы
Фонбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Panda Ludens: «Не понимаю, почему в рекламе БК предлагается рассказывать об инвестициях вместо блока о помощи лудоманам. Что это даст государству – ума не приложу»
сегодня, 14:46
54,2 млрд рублей – доход ЦУПИСа за первые 9 месяцев 2025-го. Оператор берет комиссию у букмекеров за вводы и выводы игроков
сегодня, 14:09
Букмекеров обяжут добавлять в рекламу предупреждение о вреде азартных игр. Законопроект принят Госдумой в первом чтении
сегодня, 12:33
Тукманов о том, что у 65% арбитров в Турции есть аккаунты в БК: «Могу предположить, что судьи РПЛ тоже делают ставки»
сегодня, 11:38
Отчисления букмекеров в адрес Федерации вертолетного спорта выросли в 2,5 раза за год
сегодня, 09:45
Генсек РФС об отчислениях букмекеров: «Российский спортивный фонд не станет проблемой для федераций. Будут установлены прозрачные механизмы расходования средств»
сегодня, 08:27
У 65% футбольных арбитров в Турции есть аккаунты в букмекерских конторах, четверть активно делают ставки. Под подозрение попали 7 судей Суперлиги
вчера, 14:10
Клинический психолог: «Игорная индустрия эксплуатирует баги в психике. Задача казино – найти 5-10% проблемных игроков, жизнь которых превратится в ад»
вчера, 12:25
Азартные игры вошли в топ-3 главных угроз для подростков в соцсетях (ВятГУ)
вчера, 11:54
Психолог Автономов: «70% взрослых по всему миру играют хотя бы раз в год. Под критерии зависимости подходят от 1% до 6,5% всех игроков»
вчера, 10:50
Ко всем новостям
Последние новости
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо