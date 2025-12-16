  • Спортс
Краснов о событии года в беттинге: «Сделка Первой лиги и PARI на 4 млрд рублей – последний большой контракт перед налоговой бурей. Подобных соглашений в ближайшее время мы не увидим»

Экс-глава спонсорства BetBoom Павел Краснов назвал главное событие года в букмекерской индустрии.

«Как эксперт по спортивному спонсорству, хотел бы выделить два важных подписания в этом году.

Первое – это большой успех коллег из ФНЛ, которым удалось этим летом подписать рекордный для Первой лиги четырехлетний контракт с PARI на 4 млрд рублей.

Уверен, что руководство и менеджмент ФНЛ сделает все возможное, чтобы отработать этот контракт на все 100%, как они умеют, а PARI получит достаточно дивидендов, чтобы признать данное сотрудничество успешным. Пожалуй, это еще и последний большой контракт, который удалось заключить перед неожиданной для всех налоговой бурей, зародившейся осенью. Таких соглашений, где правообладатель смог надолго продать своих продукт, мы, скорее всего, в ближайшее время не увидим.

Второе – рекордное по количеству лет соглашение между ЦСКА и Fonbet. Контракт подписан на шесть лет, аж до 2031 года. Такое долгосрочное планирование и желание сотрудничать редко встретишь не только в беттинг-индустрии (на данный момент ни у одного спортивного клуба нет такого длинного контракта), а в целом в российском бизнесе.

Как мне кажется, от такого длинного сотрудничества, которое в общей сложности может продлиться 11 лет, если контракт будет отработан до конца, выиграли обе стороны.

ЦСКА в столь непростые времена закрыл вопрос со спонсором в категории беттинг и может спокойно реализовать долгосрочные инфраструктурные и маркетинговые проекты, а Fonbet сохранил топ-актив с понятным для себя бюджетом и индексацией контракта, от которого, уверен, точно не откажется при грядущих налоговых повышениях», – рассказал Краснов Ставкам на Спортсе’’.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’’
