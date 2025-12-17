  • Спортс
  • Руслан Медведь: «Обязательные выплаты выигрышей на карту неизбежно приведут к сокращению персонала и снижению инвестиций БК в спорт, медиа и инициативы»
Руслан Медведь: «Обязательные выплаты выигрышей на карту неизбежно приведут к сокращению персонала и снижению инвестиций БК в спорт, медиа и инициативы»

Гендиректор букмекерской компании PARI Руслан Медведь отреагировал на предложенные поправки к законопроекту о самоограничении от азартных игр.

Одна из поправок обязывает букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари. Таким образом, букмекеры не смогут зачислять выигрыши на внутриигровой счет, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока через ЦУПИС.

Ожидается, что Госдума может принять законопроект 18 декабря сразу во втором и третьем чтениях

«Бизнес еще не адаптировался к ранее принятым решениям – их последствия уже выражаются в сокращении маркетинговой активности, пересмотре программ поддержки спорта, оптимизации фонда оплаты труда и так далее», – отметил Медведь.

По словам главы PARI, обязательные выплаты по каждому пари кратно увеличат транзакционную нагрузку и издержки, нарушат действующие процессы и вынудят компании вновь проводить оптимизацию.

«Это неизбежно приведет к сокращению персонала и снижению инвестиций в спорт, медиа и социальные инициативы.

Российский рынок уже является полностью прозрачным – все операции проходят через Единый ЦУПИС, государство видит все обороты, налоги и выплаты. Дополнительное усложнение регулирования не усиливает контроль, но создаёт системные риски для отрасли.

Отрасли нужно время, чтобы адаптироваться к уже принятым решениям, сохранить рабочие места и обеспечить устойчивое развитие. Продолжение политики постоянного ужесточения может привести не к усилению контроля, а к подрыву легального рынка как такового», – заявил Медведь.

Оганезов о выплатах выигрышей в БК на карту: «Такая поправка не имеет никакого отношения к процессу самозапрета. Она направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
