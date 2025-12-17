  • Спортс
Прокофьев о беттинг-индустрии в 2026-м: «При еще более диком регулировании и отсутствии реального эффекта в борьбе с офшорами легальный рынок рискует просесть»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев назвал главное событие в букмекерской индустрии за 2025-й год.

«Конечно же, ключевое событие года – решение о росте налогов, появление дополнительных 7% с GGR и 25% с прибыли.

Главное позитивное изменение – легальный беттинг повзрослел. Индустрия теперь прозрачнее, компании открыты к диалогу и коммуникациям, беттинг преподносит сам себя как развлечение, работают сервисы самоограничения, букмекеры занимаются благотворительностью – а уровень поддержки спорта в 2025-м оставался рекордным.

В 2026-м жду битву в кабинетах и на поле эффективности. Букмекеры оптимизируют внутрянку и маркетинг, но при еще более диком регулировании и отсутствии реального эффекта в борьбе с офшорами легальный рынок рискует просесть», – написал Прокофьев в блоге на Спортсе’’.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
