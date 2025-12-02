Спортс’’ ищет автора в раздел Ставки
О ставках мы пишем как о развлечении – таком же, как поход в бар, кино или театр. Нам нужен сотрудник, который готов два-три дня в неделю писать посты для раздела Ставки. Если у вас есть интерес к индустрии беттинга, ее экономике и понимание внутренних процессов, это будет преимуществом.
Мы предлагаем:
1) удаленную сменную работу;
2) частичную занятость;
3) фиксированную зарплату за оговоренный объем работы;
4) возможность дополнительного дохода вне смен.
Чего мы хотим от кандидата:
1) понимания ставок как темы и знание основ российского рынка букмекеров: важно отличать тотал от форы и понимать, чем новые законы так важны для беттинга;
2) хорошего владение русским языком;
3) знания английского на уровне, нужном для понимания текстов/интервью о ставках и их быстрого перевода на русский;
4) стабильного интернета в любой момент;
5) готовности следовать рекомендациям редактора.
Пишите на почту stavki@sports.ru, в теме указывайте «Автор раздела Ставки». Нам интересны кандидаты из любых городов и стран.
В письме стоит лаконично рассказать о себе, привести примеры профильной работы или объяснить, почему вы считаете это предложение подходящим для вас.