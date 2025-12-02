Спортс’’ ищет автора в раздел Ставки

О ставках мы пишем как о развлечении – таком же, как поход в бар, кино или театр. Нам нужен сотрудник, который готов два-три дня в неделю писать посты для раздела Ставки. Если у вас есть интерес к индустрии беттинга, ее экономике и понимание внутренних процессов, это будет преимуществом.

Мы предлагаем:

1) удаленную сменную работу;

2) частичную занятость;

3) фиксированную зарплату за оговоренный объем работы;

4) возможность дополнительного дохода вне смен.

Чего мы хотим от кандидата:

1) понимания ставок как темы и знание основ российского рынка букмекеров: важно отличать тотал от форы и понимать, чем новые законы так важны для беттинга;

2) хорошего владение русским языком;

3) знания английского на уровне, нужном для понимания текстов/интервью о ставках и их быстрого перевода на русский;

4) стабильного интернета в любой момент;

5) готовности следовать рекомендациям редактора.

Пишите на почту stavki@sports.ru , в теме указывайте «Автор раздела Ставки» . Нам интересны кандидаты из любых городов и стран.

В письме стоит лаконично рассказать о себе, привести примеры профильной работы или объяснить, почему вы считаете это предложение подходящим для вас.