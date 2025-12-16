0

Гендиректор БЕТСИТИ Серова: «Наблюдаем замедление темпов роста рынка после всплеска предыдущих лет»

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова прокомментировала попадание БК в число крупнейших компаний Ростовской области.

Букмекер БЕТСИТИ возглавил рейтинг самых быстрорастущих компаний региона от «Эксперта Юг» за 2024 год.

«2024 год действительно стал периодом позитивной динамики для всей букмекерской индустрии в России, где отраслевой рост год к году составил 42%. На этом фоне наш результат в 33% - это, безусловно, отражение благоприятной рыночной конъюнктуры.

Однако мы связываем этот рост не только с общими тенденциями. Компания целенаправленно работала над улучшением пользовательского опыта и расширением охвата, что позволило нам эффективно конвертировать рыночные возможности в наш собственный рост.

Год для индустрии в целом проходит в иных условиях, чем рекордный 2024-й. Мы наблюдаем естественную стабилизацию и замедление темпов роста после всплеска предыдущих лет», – сообщила Серова.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Эксперт Юг
