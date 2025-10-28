  • Спортс
  • Букмекеров обяжут добавлять в рекламу предупреждение о вреде азартных игр. Законопроект принят Госдумой в первом чтении
2

Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке рекламы азартных игр.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок. Изменения также затронут наземные казино.

Реклама азартных игр должна будет содержать предупреждение о том, что выигрыш не гарантируется, а участие в подобных играх может привести к потере денег и нанести вред здоровью.

«Информация о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх размещается на главной странице сайта букмекерской конторы или тотализатора, при этом указанные сведения должны занимать не менее 7% площади видимой части страницы такого сайта», – говорится в пояснительной записке.

Также букмекеры будут обязаны размещать на главной странице сайта и в ППС информацию о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
