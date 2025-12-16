0

Журавский о партнерствах с блогерами и стримерами: «Рынок очень сильно перегрет. Спрос на активы сильно превышает предложения»

Глава киберспортивного направления «Лиги Ставок» Михаил Журавский рассказал о работе букмекера по заключению партнерств с блогерами и стримерами.

– Рассматриваете ли вы заход на Twitch и как обстоят дела по будущим партнерствам, смотрите ли на этот рынок?

– На текущий момент мы не в партнерстве с турнирными операторами или инфлюенсерами. Сейчас наш актив – это исключительно команда L1GA TEAM в Dota 2, где мы являемся титульными партнерами.

Мы 100% смотрим и рассматриваем этот рынок. Мы в курсе всего, встречаемся, знакомимся и общаемся.

Просто история такая, что рынок очень сильно перегрет, где спрос на активы сильно превышает предложения. И базово, если актив не становится просто банально рентабельным, исходя из наших бизнес-оценок, то он просто теряет коммерческий смысл.

И тут есть обратный эффект: когда общая агрессивная реклама, в целом она привлекает новых клиентов в индустрию. И дальше уже открываются новые возможности и инструменты, с помощью эффективных рекламных механизмов есть возможность забрать клиента себе, – заявил Журавский.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: CyberMeta
