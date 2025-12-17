  • Спортс
  Оганезов о выплатах выигрышей в БК на карту: «Такая поправка не имеет никакого отношения к процессу самозапрета. Она направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности»
Оганезов о выплатах выигрышей в БК на карту: «Такая поправка не имеет никакого отношения к процессу самозапрета. Она направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов прокомментировал поправки к законопроекту о самоограничении от азартных игр.

Одна из поправок обязывает букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари. Таким образом, букмекеры не смогут зачислять выигрыши на внутриигровой счет, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока через ЦУПИС.

Ожидается, что Госдума может принять законопроект 18 декабря сразу во втором и третьем чтениях.

«Одна из поправок законопроекта о самоограничении от азартных игр предусматривает обязанность букмекеров выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари. 

Таким образом, игроки не смогут оставлять выигрыши на своем игровом счете даже по своему желанию, с каждой такой транзакции по каждому выигрышному пари будет платиться комиссия отдельно взятой кредитной организации, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока именно через ЦУПИС.

Априори такая поправка не имеет никакого отношения к процессу самозапрета граждан на азартные игры и скорее направлена на регулирование бизнес-основ букмекерской деятельности.

Если провести условную аналогию с операторами сотовой связи, то получается, что каждый свой звонок по сотовому телефону абонент должен отдельно оплачивать банковским переводом, с которого банк будет удерживать каждый раз свою комиссию. Очевидно, при таком подходе законодателя отечественные операторы легального бизнеса окончательно теряют свои конкурентные преимущества перед иностранными и другими нелегальными операторами азартных игр.

Не могу утверждать, преднамеренно это делают некоторые законодатели или по недопониманию отраслевых бизнес-процессов, но такие спорные «инициативы» могут привести к потере аудитории у легальных операторов и соответственно к глубокому кризису во внебюджетном финансировании российского спорта», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
