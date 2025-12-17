  • Спортс
0

Владимир Прокофьев: «В 2025-м букмекеры нарастили количество «быстрых игр». Фактически это легальная альтернатива запрещенным в России онлайн-казино»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев заявил о росте сегмента «быстрых игр» у российских букмекеров.

«Быстрые игры» – это соревнования, где действие, на которое принимается ставка, может занять от нескольких минут до нескольких секунд.

– Какие виды спорта или спортивные события, ранее не пользовавшиеся популярностью, взлетели на российском рынке в 2025 году?

– Не могу сказать, что что-то взлетело. В B2B-сегменте взлетел падел, но это не про ставки, а про бизнес-комьюнити и отдых для випов.

В 2025-м букмекеры нарастили количество «быстрых игр». Фактически это легальная альтернатива запрещенным в РФ онлайн-казино.

По визуалу, скорости, механикам все это очень сильно уступает современным слотам. Но в то же время дает игрокам возможность быстро прокрутить деньги, а букмекерам – дополнительную выручку, – отметил Прокофьев.

Депутат Боярский о букмекерах: «Быстрые игры», где ставка делается каждые 5 секунд, напоминают казино. Нужно установить минимальное время для принятия ставки – хотя бы 10 минут»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Traffic Cardinal
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Букмекеры
Беттинг-эксперты
Владимир Прокофьев
Беттинг-индустрия
