Глава Союза конькобежцев о букмекерах: «Целевые отчисления были основным источником нашего финансирования»

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал о сотрудничестве организации с букмекерами.

– А у нас прямого сотрудничества с букмекерами и не было. Мы получали деньги, опять же, согласно распоряжению и приказу Минспорта, через Единого регулятора азартных игр. Это была фиксированная сумма, и прямых договоров либо каких бы то ни было контрактов с букмекерами у Союза конькобежцев России, наверное, к сожалению, не было.

– Какую долю в бюджете составляли отчисления от букмекеров?

– Те деньги, которые мы получали от ЕРАИ, были по большому счету основными источниками финансирования. Я сейчас не говорю про бюджет подготовки ведущих российских конькобежцев, это прерогатива Центра спортивной подготовки Минспорта. Там в полном объеме то, что было необходимо, и то, что нам положено, что мы наработали, мы получали.

Конечно, это было таким серьезным подспорьем в нашей работе, целевые отчисления. Но мы живем в существующих реалиях, и я понимаю, что мы работали, работаем и будем дальше работать, и знаем, что делать и как, – заявил Гуляев.