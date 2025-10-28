Panda Ludens: «Не понимаю, почему в рекламе БК предлагается рассказывать об инвестициях вместо блока о помощи лудоманам. Что это даст государству – ума не приложу»

Автор телеграм-канала Panda Ludens оценил законопроект о маркировке рекламы азартных игр.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе и в пунктах приема ставок. Также на главной странице сайта БК и в ППС должна быть размещена информация о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«Часть про обязательное указание информации о рисках звучит логично и не вызывает вопросов – российский рынок далеко не первопроходец в этом. Но вот почему вместо блока о некой службе помощи для зависимых от азартных игр (телефон 1-800-GAMBLER на примере рекламы в США) предлагается рассказывать об инвестициях – я не очень понимаю.

Да, сейчас очевиден тренд на мимикрию рекламы инвестиций под рекламу азартных игр – тут тебе и велкам-бонусы при регистрации, и розыгрыши подарков – подходы в маркетинге этих компаний понятны.

Но что даст и будет ли работать перелив аудитории и денег из мира азартных игр в мир акций/облигаций государству – ума не приложу. Это абсолютно разные по своей сути операции с личным бюджетом.

Да и при беглом прочтении выдачи поисковиков возникает ощущение лукавства об этой «альтернативе», – рассказал Panda Ludens Ставкам на Спортсе’’.