  • Психолог Автономов: «70% взрослых по всему миру играют хотя бы раз в год. Под критерии зависимости подходят от 1% до 6,5% всех игроков»
0

Психолог Автономов: «70% взрослых по всему миру играют хотя бы раз в год. Под критерии зависимости подходят от 1% до 6,5% всех игроков»

Клинический психолог и исследователь игровой зависимости Денис Автономов высказался о распространении азартных игр в современном обществе.

– Доступность – это то, что игорный клуб или букмекерская контора, по сути, находится у тебя в кармане?

– Да, раньше надо было куда-то идти, иметь наличные, а теперь достаточно открыть телефон. Там ты попадаешь в игорное заведение, в котором сразу и кредит можешь взять.

– Как в последнее время менялось количество людей с игровой зависимостью?

– Важно сказать, что существует огромный разрыв между числом людей, которые играют, теми, у кого это приводит к проблемам, и теми, у кого существует зависимость – расстройство контроля над импульсами или аддиктивное заболевание, подобное употреблению психоактивных веществ или алкоголя.

В лудомании этот разрыв достаточно большой. У большинства людей участие в азартных играх эпизодическое и не приводит к проблемам.

Считается, что в целом по миру 70% взрослых во что-то играют хотя бы раз в год. Это может быть и покупка лотерейного билета, и поход в казино. Под критерии зависимости, по разным данным, подходят от 1% до 6,5% всех игроков.

Показатели сильно зависят от места – понятно, что в Лас-Вегасе их больше, чем на Аляске. Легальный статус всегда повышает вовлеченность, – заявил Автономов.

Россия занимает 4-е место в мире по объему букмекерского рынка. 365 млрд рублей – ожидаемый доход российских БК в 2025-м

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Сноб»
