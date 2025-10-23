Райзен: «Медиалига прекратит существование, если будут приняты новые налоги для букмекеров»

Артем Райзен считает, что введение новых налогов для букмекеров приведет к исчезновению Winline Медиалиги.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

«Букмекеры финансируют 90% медийного футбола.

Этот закон срежет до 60% от маркетинговых бюджетов у сильных БК и от 60% до 90% у всех остальных. Индустрия спорта глобально пострадает.

Если совсем страшная версия закона будет принята, то, скорее всего, Медиалига прекратит свое существование за год-два. Не представляю вариантов, при котором мы будем существовать с таким минусом маркетинговых бюджетов», – заявил президент «БроукБойз».

