Райзен: «Медиалига прекратит существование, если будут приняты новые налоги для букмекеров»
Артем Райзен считает, что введение новых налогов для букмекеров приведет к исчезновению Winline Медиалиги.
22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.
«Букмекеры финансируют 90% медийного футбола.
Этот закон срежет до 60% от маркетинговых бюджетов у сильных БК и от 60% до 90% у всех остальных. Индустрия спорта глобально пострадает.
Если совсем страшная версия закона будет принята, то, скорее всего, Медиалига прекратит свое существование за год-два. Не представляю вариантов, при котором мы будем существовать с таким минусом маркетинговых бюджетов», – заявил президент «БроукБойз».
