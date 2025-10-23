«Бет-М» о новых налогах для букмекеров: «Формирование стратегии началось до появления предложений, но рынок всегда был динамичным, поэтому мы готовы адаптироваться»

В «Бет-М» рассказали о влиянии налоговой реформы на запуск букмекера.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

– Как относитесь к предложениям Минфина? Запуск и стратегию разрабатывали до его появления, сильно меняются планы?

– Формирование стратегии началось до появления предложений, но рынок всегда был динамичным, поэтому мы готовы адаптироваться. Конечно, регулирование необходимо, оно формирует доверие к индустрии, делает поддержку спорта прозрачным.

Но при этом нельзя отрицать, что отдельные инициативы могут создавать дополнительные сложности для развития как самого рынка, так и отечественного спорта. В мировой практике есть исследования и реальные примеры, показывающие возможные риски таких мер.

Мы разделяем позицию коллег в отрасли и внимательно следим за развитием ситуации. На данном этапе нет повода менять общий курс, наша стратегия поэтапная и гибкая, но точно есть сигнал быть внимательнее и грамотно распределять ресурсы.

– Как развиваться в условиях такого жесткого регулирования?

– Конечно, изначально стратегия и процессы строятся таким образом, чтобы полностью соответствовать регулированию и текущим реалиям, но все динамично, поэтому важно понимать: новые условия потребуют иного мышления и трансформации привычных подходов.

Развитие возможно только с умением быстро адаптировать к новым рамкам и точнее расставлять приоритеты, – рассказали Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе букмекера.

