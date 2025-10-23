  • Спортс
«Бет-М» о выходе на букмекерский рынок: «Уверены, что найдем свою аудиторию и место в индустрии»

В «Бет-М» прокомментировали выход на букмекерский рынок в России.

Работа новой легальной букмекерской компании стартовала 23 октября.

– Три года на российском легальном рынке не появлялось нового букмекера. Как считаете, почему?

– Мы связываем это с тем, что подготовка и вход стали сложнее из-за объективной зрелости рынка. Значительно выросла конкуренция, усилились регулирование и требования к стандартам сервиса.

Также важно понимать, что запуск букмекерской компании сильно отличается от открытия любого другого бизнеса. Все начинается с серьезной подготовки: от формирования команды и технической базы до юридических процессов, интеграции с регулятором и построения клиентского сервиса. Это целый вызов. Высокие требования и необходимость предложить конкурентный продукт делают процесс непростым, хотя именно это и открывает возможности для новых идей.

Мы приняли вызов! Запуск «Бет-М» точно не импульсивное решение, а итог продуманной стратегии и готовности работать в текущих условиях. Мы четко понимаем, куда хотим двигаться, и уверены, что «Бет-М» найдет свою аудиторию и место в индустрии.

– Как принимали решение об открытии/выходе?

– Решение формировалось постепенно, потребовалось много времени. Мы анализировали рынок, изучали запросы и потребности игроков, смотрели, что им нравится и чего не хватает. И пришли к выводу: есть место для альтернативы. Не громкой революции, а новой опции.

Мы хотим предложить не просто еще одну площадку, а сервис, созданный на опыте индустрии, но с новым взглядом на детали.

– Не смущает высокая конкуренция? 

– Именно конкуренция заставляет двигаться и искать свежие решения. Мы не стремимся «обогнать всех» за первые месяцы. Наша цель – предложить качественный продукт, который займет свое место естественным образом, – рассказали Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе «Бет-М».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
